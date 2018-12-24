РИА ФАН назвало «Человека года — 2018»

Федеральное агентство новостей впервые учреждает собственную номинацию «Человек года» по аналогии с журналом Time. По итогам уходящего 2018 года редакция ФАН присваивает это звание американскому ведущему, продюсеру и режиссеру документальных фильмов и радиопередач Алексу Джонсу.

Владелец интернет-порталов InfoWars.com, PrisonPlanet.com, ведущий «Шоу Алекса Джонса» пропагандирует конспирологические теории, а также высказывает альтернативные официальной точке зрения версии событий, утверждая, в частности, что нападение на Башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года организовало правительство США.

Алекс Джонс, который рассказывает в своих передачах о нарушениях гражданских прав американцев, злоупотреблениях государственной властью, жульничестве корпораций и воротил с Уолл-стрит, в августе этого года был одновременно удален почти со всех основных интернет-площадок.

В частности, аккаунт Infowars был заблокирован в социальной сети Facebook, сотни подкастов с передачами удалены из магазина AppStore, а видеохостинг YouTube удалил ролики Джонса на его канале с более чем 2,4 млн подписчиков.

«Показательная атака со стороны крупнейших американских интернет-монополистов Google, Facebook, YouTube, Apple и Spotify на популярного американского журналиста Алекса Джонса, без сомнения, стала главным событием 2018 года. А сам Алекс Джонс, таким образом, стал человеком 2018 года», — заявил генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

Руководитель ФАН также добавил, что при присвоении этого звания важна не только сама личность Алекса Джонса, но и реакция представителей американской элиты на «неправильную», по их меркам, точку зрения — попытки «скрыть, запретить, убрать с глаз долой неудобного журналиста и миллионы его читателей».

При этом Евгений Зубарев обратил внимание, что в законах всех мировых держав прописан запрет на цензуру.

«Очень важно и показательно, что в попытке стереть Алекса Джонса из мирового информационного мейнстрима интернет-монополисты приняли совместное согласованное решение. То есть лишний раз доказали всему миру, что управляются из одного центра и действуют в своих общих интересах. Я не могу поддержать взгляды Алекса Джонса, поскольку не настолько увлекаюсь конспирологией. Но сам факт публичной политической цензуры его сайта, удаления его видеороликов, статей, аналитики и прочего меня действительно потряс», — отметил Евгений Зубарев.

К инициативе ФАН по присвоению Алексу Джонсу звания «Человек года» с интересом отнеслись представители Совета Федерации, депутаты Государственной думы, ученые и общественники.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью ФАН выразил сомнение в значимости деятельности Алекса Джонса, но поддержал его позицию.

«Я, может быть, неглубоко знаю предмет, нейтрально отношусь к этой инициативе. Мне так кажется, одной такой позиции еще недостаточно, чтобы быть человеком года. Но это я поддерживаю, уважаю: такая хорошая, правильная, смелая позиция — ее нужно поддерживать», — сказал Франц Клинцевич.

Член комитета по международным делам Государственной думы РФ Антон Морозов обвинил пытающихся удалить материалы Алекса Джонса из глобального интернет-пространства корпорации в нарушении «их собственных принципов».

«То, что Америка практикует двойные стандарты в отношении журналистов и свободы слова, то, что они делают выборочную свободу слова, и тех, кто выступает вне мейнстрима, вне этой точки зрения, они всячески притесняют — это, конечно, вызывает недоумение, — высказался он.

Ведь свобода слова для Америки — один из основополагающих государствообразующих принципов. Они [США] всегда выступали за нее, и то, что они таким образом притесняют своих же граждан, несколько странно».

Генеральный директор Института политических исследований, кандидат политических наук, общественный деятель Сергей Марков в интервью ФАН назвал решение редакции «шокирующим, но интересным».

«Я ничего не знаю про эту историю, и мало кто знает. Но мне кажется, что именно такого рода акции — присуждение звания «Человек года» человеку, дело которого потенциально может иметь большой общественный резонанс, но пока его не имеет, — и являются целью. Чтобы все остальные узнали о том, что действительно должно иметь важное значение, о том, что незаслуженно выпало из общественного внимания», — заявил Сергей Марков.

Руководитель ассоциации «Информационный спецназ», профессор, доктор политических наук, действительный член Академии военных наук Игорь Панарин назвал Алекса Джонса «одним наиболее талантливых журналистов и медиаактивистов не только в США, но и во всем мире».

«Я его уважаю прежде всего за профессиональную независимую позицию и за то, что он всячески пытается противостоять диктату глобальных медиа. И мне кажется, очень важно то, что он всегда поддерживает курс на доброжелательные отношения с Россией. Ну и плюс он боец информационный. Были ограничения его ресурсов, были попытки политического и финансового давления, тем не менее он не сдается, у него миллионы подписчиков, и он действительно пользуется, по крайней мере в среде белого христианского населения США, в среде спецслужб, уважением, поэтому я приветствую эту инициативу», — выразил мнение Игорь Панарин.

Председатель комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, главный редактор информационного агентства USA Really Александр Малькевич также обратил внимание на пример Алекса Джонса как доказательство отсутствия свободы слова в стране, где о ней больше всего говорят.

«На его примере американская система, Система с большой буквы, этот пресловутый deep state, глубинное государство, показало, что оно стоит выше американских законов, что для него не существует первой поправки к Конституции (первая поправка к конституции США гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу прессы и слова. — Прим. ФАН). Потому что СМИ в данном случае рассказали, как в течение этого лета ему дважды — в два приема — пытались заткнуть рот. Причем делали это изощренно и скоординированно, в один день, в один час, это была беспрецедентная зачистка», — объяснил Александр Малькевич.

Малькевич обратил внимание — в отличие от мифических «русских хакеров» и «шпионов-иноагентов», к числу которых пытаются причислить корреспондентов USA Really и ФАН (19 декабря власти США включили в санкционный список РИА ФАН и USA Really в связи с якобы имевшим место «вмешательством» в американские выборы президента в 2016 году. — Прим. ФАН), Алекс Джонс является гражданином США. При этом руководитель ФАН Евгений Зубарев добавил, что редакция в любом случае поддержит американского журналиста.

«Алекс Джонс не сдался. Он продолжает свою работу — удивлять, пугать, развлекать мир своими странными теориями и мыслями. Он имеет на это право просто потому, что имеет право на свободу слова, которого его лишили фарисеи из самых могущественных компаний мира: Google, Facebook, YouTube, Apple и Spotify. Мы надеемся, что он отстоит это свое законное право. Мы ему в этом поможем. Федеральное агентство новостей выбирает Алекса Джонса человеком 2018 года», — резюмировал Евгений Зубарев.

Ранее, 11 декабря, американский журнал Time, традиционно подводящий итоги года и составляющий рейтинги персон, объявил «Человеком года» группу журналистов, пострадавших из-за своей профессиональной деятельности, включая убитого в посольстве саудовской Аравии в Турции Джамаля Хашукджи и сотрудников американской Capital Gazette, в офисе которой в июне этого года была открыта стрельба.