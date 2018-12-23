Девятый погибший рабочий обнаружен в шахте в Соликамске

Соликамск, 23 декабря. Тело девятого погибшего обнаружено в шахте предприятия «Уралкалий» в Соликамске.

Как сообщает оперативный штаб, работающий на месте ЧП, тело рабочего было обнаружено в том же помещении, где находились шестеро тел. В штабе подчеркнули, что в настоящий момент идет подготовка к эвакуации тел.

Напомним, 22 декабря в 10.04 в шахте произошло задымление. Восемь рабочих смогли выйти на поверхность, девять — остались в шахте и погибли. По предварительным данным, пожар возник на глубине 340 метров.

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю возбудило уголовное дело части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных и строительных и иных работ»).

Ранее президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС России Евгения Зиничева, а также губернатора Пермского края Максима Решетникова по ситуации в Соликамске. Российский лидер поручил оказать максимальную помощь семьям погибших, а также всесторонне разобраться в обстоятельствах трагедии.