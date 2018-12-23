Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму| 23 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла украинскую резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. По словам представителя постпредства России, данная резолюция основана на недостоверной и сфальсифицированной информации, а также чрезвычайно политизирована. 65 стран проголосовали за принятие документа, 27 высказались против, воздержалось — 70. Как отметил российский дипломат, «о крымских татарах, стали печься» лишь тогда, когда Крым вернулся в состав России. При этом до 2014 года полуостров был депрессивным регионом.

Тело девятого горняка обнаружили в шахте в Соликамске Спасатели обнаружили тело последнего, девятого, горняка, который вместе с другими рабочими был заблокирован в шахте в Соликамске во время пожара. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте происшествия. Тело мужчины было найдено там же, где ранее обнаружили еще шестерых погибших горняков, на втором и третьем уровнях шахты. Еще два тела были оказались на первом уровне. Владимир Путин поручил помочь семьям погибших в шахте Соликамска и объективно изучить обстоятельства трагедии. В свою очередь подрядчик компании «Уралкалий», где работали горняки, обязался выплатить по два миллиона рублей семьям погибших. Помимо этого будет осуществлена страховая выплата в районе одного миллиона рублей на каждого погибшего. Также организация намерена компенсировать все расходы на похороны погибших.

Растет число жертв цунами в Индонезии: власти сообщили о 168 погибших Число жертв цунами в Индонезии возросло до 168 человек, пострадали порядка 745. Новые данные представили в индонезийском Агентстве по предотвращению стихийных бедствий. В ведомстве отмечают, что еще 30 человек числятся пропавшими без вести. Как сообщалось ранее, причиной цунами могло стать недавнее извержение вулкана Анак-Кракатау. Гигантскую волну зафиксировали в ночь на 23 декабря в Зондском проливе. Он разделяет острова Ява и Суматра.