Превосходство российского Ту-160 над бомбардировщиком США доказали в Минобороны РФ

Москва, 23 декабря. Министерство обороны России доказало превосходство стратегического бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ и американского самолета B1-B.

Согласно данным инфографики Минобороны, у российского самолета больше максимальная боевая нагрузка (45 тонн против 34 тонн), он гораздо быстрее B-1B ( максимальная скорость Ту-160 составляет 2 тыс. 230 километров в час, а американский самолет может похвастаться показателем только в 1300 км в час), проигрывает B1-B и по величине боевого радиуса (у него составляет 5543 километра, а у Ту-160 - 7 тыс. 300 км).

Инфографику Минобороны РФ опубликовал телеканал «Звезда».

Напомним, Ту-160 стоит на вооружении с 1987 года, был успешно применен во время военной операции ВКС РФ в Сирии. Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer поступил на вооружение ВВС США в 1985 году. Его создавали в качестве носителя ядерных вооружений, но со временем стали оборудовать обычным оружием. B-1B использовали операции НАТО в Югославии, а также американский кампаний в Афганистане и Ираке.

Ранее Минобороны показало видео с учений самолетов Ту-160 и Ту-95. Публикацию ролика приурочили ко Дню дальней авиации ВКС России. Его в России отмечают 23 декабря. На записи можно видеть эпизоды маневров российских и венесуэльских летчиков, а также фрагменты учений стратегических ядерных сил. Кроме того, показало ведомство и кадры перелета Ту-160 в Анадырь.



