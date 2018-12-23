Париж, 23 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил жесткими мерами в отношении представителей движения «желтых жилетов», устроивших погромы в стране. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Французской юстицией будут приняты очень жесткие меры в отношении правонарушителей. Франции сейчас необходимо, чтобы воцарились порядок, спокойствие и согласие», — заявил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что необходимо добиться примирения и устранить разногласия в стране.

Напомним, в субботу, 22 декабря, на акции протеста в Париже вышли более 800 человек. Кроме того, акции «желтых жилетов» продолжаются в Бордо, Марселе и Тулузе. Некоторые активисты требуют отставки президента Франции.

Ранее стало известно, что из-за блокировки дороги «желтыми жилетами» 22 декабря в городе Перпиньян погиб автомобилист. Он врезался в грузовик, который остановился на проезжей части из-за заблокированного проезда. По сообщению телеканала «Бэ-эф-эм», скончавшийся водитель стал десятой жертвой протестов.

Массовые протесты проходят во Франции с середины ноября. Активисты требовали от властей заморозить повышение цен на топливо, однако с декабря протесты переросли в погромы. «Желтые жилеты» стали требовать социальных перемен в стране, а также отставки президента Макрона.

В ответ на требования протестующих французский президент пообещал поднять минимальный размер оплаты труда в стране. Также во Франции было введено чрезвычайное экономическое и социальное положение.