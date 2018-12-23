Освободить Украину от «коричневой чумы»: на конференции в ДНР призвали объединиться против фашизма

Донецк, 23 декабря. В столице Донецкой народной республики прошла открытая конференция «Мариуполь в замкнутом кругу военного положения и Азовского кризиса». Участие в ней приняли депутаты Народного совета ДНР и ОО «Фронт одесского сопротивления».

Открывала заседание депутат Ирина Попова, она заявила, что главная цель мероприятия — подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве «Форума спасения Мариуполя» с «Фронтом одесского сопротивления».

«Мы также хотим подвести итоги года, который запомнился в том числе разрывом договора о дружбе с Россией, провокацией в Керченском проливе и введением на Украине военного положения», — подытожила Ирина.

Между тем на съезде присутствовали представители ополчения, которые восстали против украинского режима еще в 2014 году и впоследствии неоднократно спасались от преследований. Некоторые даже побывали в плену нацистского батальона «Азов» (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН).

Журналист Игорь Сычев рассказал, что самое маленькое в мире море — Азовское — часто оказывается в центре мирового внимания, и это неудивительно.

«В планах украинского командования — развернуть в мариупольском порту дивизион военных катеров, в том числе «Гюрза» и «Кентавр», — сообщил он. — Однако пока это лишь написано на бумаге, поскольку возможностей у киевской власти недостаточно. Что будет дальше — посмотрим».

Основной посыл, который собравшиеся хотели донести до сознания масс, — это призыв «Форумом спасения Мариуполя» других городов с общей целью: объединиться для освобождения Украины от «коричневой чумы» и восстановления порядка, справедливости и мира на земле.