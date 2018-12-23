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Экономика

Строительство «Северного потока — 2» началось в Финляндии

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Около 370 километров «Северного потока — 2» уже уложено

Москва, 23 декабря. Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода «Северный поток — 2» в водах Финляндии. Реализация проекта идет по графику, около 370 километров труб уже уложено. Об этом говорится в сообщении компании Nord Stream 2.

Трубоукладчик с динамическим позиционированием Pioneering Spirit присоединился к судам для укладки газопровода в исключительной экономической зоне Финляндии.

«Всего в настоящее время уже уложено около 370 км газопровода», — говорится в сообщении.

Судно Pioneering Spirit продолжит укладку труб после трубоукладчика Solitaire, который работал в Финляндии с сентября. Solitaire направился в южную часть исключительной экономической зоны Швеции для укладки 510-километрового участка «Северного потока — 2». 

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 получила необходимые разрешения на строительство газопровода в четырех из пяти стран. Работы идут в Швеции, Финляндии, Германии и России. В конце ноября стало известно, что уложено уже около 300 километров трубопровода. Две ветки «Северного потока — 2» должны быть построены до конца 2019 года. 

Автор: Регина Пак
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