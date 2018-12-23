Несолидное мальчишество: в Госдуме прокомментировали намерения Киева отправить британское судно в воды РФ

Так называемый заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак предложил направить через Керченский пролив разведывательный корабль ВМС Великобритании. Он планирует выяснить, как на провокацию ответит российская сторона.

«Любопытно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они [Россия] будут реагировать», — сказал Грымчак.

Первый заместитель председателя Государственной думы Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал слова украинского политика. По словам парламентария, это заявление сложно воспринимать всерьез: пограничники отреагируют на вторжение британского корабля в воды РФ точно так же, как и в случае с украинскими судами.

«Подобное заявление следует воспринимать как несолидное мальчишество, которое не красит людей, занимающих подобные «посты», если их вообще можно воспринимать как серьезные. Эти слова — не более чем детская дразнилка. Российская Федерация будет реагировать на любой корабль любой страны одинаково. Если нас кто-то пытается проверить на «слабо», я не советую этого делать. Великобритания сама этим желанием не горит. Украина — это не та страна, которая может кого-то приглашать. Судя по поведению Киева, любое государство может беспрепятственно заходить на территорию Украины. Россия же — это совершенно иное дело. Реакция будет одинаковая и адекватная для всех», — подчеркнул депутат Госдумы.

Он добавил, что Великобритания — это островное государство, со всех сторон окруженное водной гладью. И Лондон прекрасно понимает, что если власти попытаются куда бы то ни было направить свои корабли, то и у берегов Великобритании могут оказаться подводные или надводные аппараты.

При этом он исключил вероятность того, что руководство британских вооруженных сил направит свои корабли в Керченский пролив.

«При всей браваде у всех все нормально. Киев так и не понял, что Лондон и Вашингтон пытаются использовать его в качестве пушечного мяса. Украинским властям не удастся использовать кого-либо в качестве подобного объекта. Это Великобритания может сталкивать народы. А чтобы кто-то третий мог столкнуть Великобританию с каким-то народом… Это старая, хитрая, коварная страна, которая всегда получала свои дивиденды за счет того, что чужими руками порабощала другие страны. Всегда кого-то с кем-то сталкивала и за счет этого извлекала выгоду. Торговала оружием, выступала в качестве миротворца, высаживала на уже оккупированную территорию какие-то миротворческие силы. Когда же она покидала эту территорию, пропадали определенные ценности. Украина немножечко путает: Великобритания никогда не будет лезть на рожон», — резюмировал Александр Шерин.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу и совершали опасные маневры в Керченском проливе. Судна и моряки были задержаны силами ФСБ РФ. В отношении нарушителей были возбуждены уголовные дела, в настоящий момент ведется следствие.