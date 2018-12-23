Десятки лет справлялись в одиночку: в Генштабе Израиля призвали не преувеличивать уход США из Сирии



Тель-Авив, 23 декабря. В Генштабе Израиля призвали не преувеличивать значимость ухода из Сирии войск США. Об этом заявил начальник ведомства Гади Айзенкот.

По словам военного, это, конечно, «значимое событие», но переоценивать его не следует, ведь Израиль десятки лет без американской помощи справлялся в одиночку, обеспечивая свою безопасность.

«Армия обороны Израиля действовала независимо в течение всего этого периода, в том числе последние несколько лет, когда там присутствовали силы США и России», — подчеркнул он на пресс-конференции командования ЦАХАЛ.

При этом он не стал отрицать, что действия российских военных, которые стали участвовать в операции в Сирии по просьбе президента САР Башара Асада, «создали там «новую ситуацию» и стали важным фактором, который пришлось учитывать израильтянам при планировании своих операций», пишет ТАСС.

Напомним, с осени 2015 года между ВС РФ и ЦАХАЛ действует система «деконфликтинга» во избежание случайных боестолкновений и иных инцидентов в Сирии. За основу ее взята линия оперативной связи между российской авиабазой «Хмеймим» и израильским командно-штабным комплексом «Кирия», базирующемся в Тель-Авиве.

Заявления президента США о выводе американского военного контингента из Сирии, а также победе над террористами запрещенной в РФ организации ИГИЛ1, по мнению политологов, вызывают противоречивое впечатление.

В частности военный эксперт Евгений Валяев в комментарии Федеральному агентству новостей предположил, что Дональд Трамп заключил предварительно сделку с военными и промышленными элитами, интересы которых могли бы пострадать от вывода войск США из Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.