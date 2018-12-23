Строитель погиб в бетономешалке в Казани

Казань, 23 декабря. На строительной площадке, расположенной на улице Ершова в Казани, погиб строитель, сообщили в МЧС по Республике Татарстан.

Инцидент произошел вечером 22 декабря. Мужчина работал с бетономешалкой, когда его зажало шнеком спецтехники. Другие рабочие вызвали спасателей и скорую помощь. Медикам не удалось спасти 45-летнего строителя.

Спасатели извлекли из бетономешалки тело и передали его правоохранительным органам. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на заводе в Новокузнецке погибла женщина, ей оторвало голову.