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Дипломаты выясняют обстоятельства задержания «туриста из России» на Шпицбергене

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Дипломаты выясняют обстоятельства задержания «туриста из России» на Шпицбергене

Москва, 23 декабря. Генеральное консульство РФ на Шпицбергене выясняет обстоятельства, связанные с задержанием, предположительно, гражданина России по подозрению в ограблении местного банка. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что установить фамилию и имя задержанного пока не удалось.

«Направили соответствующий запрос в местные правоохранительные органы», — говорится в общении МИД РФ в Facebook.

Ранее губернатор Шпицбергена заявил, что туриста из России подозревают в ограблении банковской конторы Sparebank 1, которое произошло 21 декабря. Сообщалось, что нападение произошло в Лонгиербюене. Мужчина, угрожая винтовкой, завладел около 70 тысячами крон. Сотрудникам полиции удалось задержать его после ограбления.

Автор: Регина Пак
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