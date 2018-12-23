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Путин выслушал доклады главы МЧС и губернатора Пермского края в связи с трагедией в Соликамске

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Путин выслушал доклады главы МЧС и губернатора Пермского края в связи с трагедией в Соликамске

Москва, 23 декабря. Российский президент Владимир Путин выслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Пермского края Максима Решетникова по ситуации на шахте в Соликамске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент выслушал их доклады и поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших», — заявил Песков.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал журналистам, что президент поручил оказать максимальную помощь семьям погибших, а также всесторонне изучить обстоятельства трагедии.

Напомним, 22 декабря в результате задымления в шахте Соликамска погибли девять рабочих. Рабочие были заблокированы на глубине более 300 метров. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало их список.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.

Автор: Денис Коробейников
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