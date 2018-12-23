«Николаевский автоужас»: водители своими силами ремонтируют трассу на Украине

Николаев, 23 декабря. Водители украинского Кропивницка собрали деньги и своими силами ремонтируют трассу национального значения в Николаевской области. Как сообщают местные СМИ, власти не выделяют средства на восстановление дороги, а само ее состояние настолько плачевно, что на некоторых участках сошел асфальт, а в ямах тонут грузовики.

Как рассказали в сюжете украинской Телевизионной службы новостей, эту трассу водители называют «дорогой в ад». Ремонт может продлиться несколько лет.

«В этом году худшие участки николаевского автоужаса обещали отремонтировать за бюджетный счет, но опять не сложилось», — говорится в сюжете ТНС.

Когда ездить по трассе стало практически невозможно, кропивницкие перевозчики через соцсети решили собрать деньги на ремонт — по тысяче гривен с авто. Спустя несколько недель на счету было уже около 650 тысяч гривен (около 23 тысяч долларов).

Водители закупают специальную смесь и везут ее на трассу: так удалось восстановить уже несколько участков дороги. Жители населенных пунктов вдоль трассы благодарят перевозчиков, однако уверены: дороге нужен капитальный ремонт.

«Пока морозы сейчас — оно будет держаться. Но если пойдут дожди, вы сами знаете, что будет», — сказал житель Возсиятского Сергей Листюченко.

Отмечается, что местные жители уже выходили перекрывать трассу, чтобы добиться ее ремонта, но региональные власти их так и не услышали.