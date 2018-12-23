Маск восхитился российским ракетным двигателем РД-180

Хоторн, 23 декабря. Глава компании Space X Илон Маск высоко оценил российский ракетный двигатель РД-180, установленный на американскую ракету-носитель Atlas-5.

По словам предпринимателя, двигатель получился великолепным с точки зрения конструкции.

«Стыдно, что Boeing и Lockheed нужно использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна», — заявил глава Space X.

Напомним, что российский жидкостный двигатель установлен на первой ступени американской ракеты Atlas-5. К настоящему времени двигатель выполнил 85 полетов.

Ранее стало известно, что российские инженеры приступили к разработке новой ракеты с двигателем РД-180. Его планируют использовать в российских средствах выведения