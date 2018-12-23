«Игра в одни ворота»: в Крыму оценили голосование по антироссийской резолюции в ГА ООН

Симферополь, 23 декабря. Антироссийская резолюция по Крыму, принятая Генассамблеей ООН, является просто пустышкой, считает депутат Госсовета полуострова Владислав Ганжара.

По его словам, то, что попытки Киева продвинуть и показать якобы какие-то нарушения прав человека в Крыму являются выдумками и не соответствуют действительности. Ганжара подчеркнул, что Генассамблея ООН, принимая подобные резолюции, полностью дискредитирует себя, хотя должна быть примером объективности с точки зрения происходящих там процессов.

Кроме того, политик отметил, что это решение показало, что ООН под давлением Штатов и Украины превратилась в «площадку игры в одни ворота». При этом он обратил внимание, что позиция в ГА ООН все же сдвигается в сторону Крыма. Об этом говорит общее число воздержавшихся от голосования стран, а также государств, которые высказались против украинской резолюции.

«Большинство стран мира осознают, что все это пустышки. И эти резолюции действительно противоречат реальной ситуации», — резюмировал он в комментарии телеканалу RT.

Как сообщалось ранее, резолюцию по Крыму на рассмотрение Генассамблеи ООН вынесла украинская делегация. Документ поддержали 65 стран, 70 воздержались, а 27 высказались против. Голосование прокомментировал экс-премьер Украины Николай Азаров, обвинив киевские СМИ во лжи. Издания утверждают о поддержке Украины в мире, но итоги голосования говорят об обратном.