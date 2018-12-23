Шойгу не позволит расчленить Россию: Клинцевич рассказал о готовности Москвы к любым вызовам

Министр обороны России Сергей Шойгу готов к любым вызовам, в том числе военным, уверен сенатор Франц Клинцевич.

Минобороны РФ заключило с концерном «Созвездие» контракт на поставку комплектов единой системы управления войсками в тактическом звене.

«Мы подписали очень большой и важный контракт. Должен отметить, что контрактов на подобные системы в истории министерства обороны еще не заключалось», — заявил заместитель министра оборонного ведомства Алексей Криворучко, его слова приводит ТАСС.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что СССР долгое время находился в конфронтации практически со всеми мировыми державами.

«У нас было 67 тысяч танков. Мы говорили, что превосходим страны Европы — участницы НАТО. У нас было 179 атомных подводных лодок. У нас было огромное количество бомбардировщиков, истребителей и так далее. Это требовало колоссальных затрат на офицеров, на социальные нужды, на боевую подготовку, на содержание вооруженных сил. Я уже не говорю про военно-морской флот. В результате предательства наших руководителей была разрушена страна, разрушена великая армия. Был период, и я его проходил, когда люди не ходили на работу, приходили лишь отмечаться, стеснялись надевать форму, ходили в гражданском платье. Любой журналист имел возможность унизить офицера, назвать его «прыщом на теле государства», — вспоминает российский политик.

В те времена, продолжает он, общество искренне считало, что армия не нужна, что она является причиной обнищания бюджета. При этом граждане России не осознавали, что вооруженные силы целенаправленно разрушались. Денег тогда хватало только на содержание ракетных войск стратегического назначения.

«США понимали, что мы практически разоружены и что любая агрессия может закончиться всемирной бедой. Зачем они начали формировать концепцию молниеносного глобального удара в нарушение ДРСМД? Они уже лет 7-8 назад нарушили этот договор и создали условия, в которых восстанавливаются ударные установки, время подлета ракеты составит 5-7 минут. В этих условиях принять адекватное решение на уровне человеческого сознания уже невозможно», — рассуждает сенатор.

США наивно полагали, что лишат Россию возможности ответного удара с применением ядерного оружия. Клинцевич подчеркнул, что если бы Америка имела такую возможность, то уже давно бы разорвала Россию, никто бы не стал стесняться.

«США опять были бы на коне и зарабатывали свои кровавые деньги. Кроме денег их ничего не интересует», — отметил член комитета СФ по обороне и безопасности.

По его словам, президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу не позволят расчленить страну. Политик подчеркнул, что Москва готова к любым вызовам.