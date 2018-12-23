Путин поручил оказать максимальную помощь семьям погибших в Соликамске

Соликамск, 23 декабря. Российский президент Владимир Путин поручил оказать максимальную помощь семьям погибших, а также выяснить все обстоятельства трагедии в Соликамске. Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников в беседе с журналистами.

По его словам, российский лидер звонил утром и запрашивал отчет по ситуации. Решетников подчеркнул, что детально рассказал президенту о том, как развивались события.

«И два основных поручения [президента] — это максимальная помощь родным и близким и максимально объективное и всестороннее изучение тех обстоятельств, почему так произошло», — заявил Решетников.

Напомним, в субботу, 22 декабря, в шахте предприятия «Уралкалий» в Соликамске произошло задымление. Девять горняков погибли. Пять из них являются жителями Пермского края, трое — из Башкирии, еще один рабочий проживал в Краснодарском крае.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.