Донбасс: ВСУ выпустили по территории ДНР 173 снаряда за сутки

Донецк, 23 декабря. Киевские силовики за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой народной республики 173 боеприпаса. Об этом сообщил журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, ВСУ нарушили режим перемирия 19 раз. В частности, под огнем силовиков оказались аэропорт Донецка, село Жабичево, поселки Александровка, Старомихайловка. Обстреляли ВСУ Горловку и ее окрестности: поселки Широкая Балка и шахты им. Гагарина.

Были выпущены снаряды по Докучаевску, селам Саханка и Ленинское на юге ДНР. Якубов уточнил, что в результате обстрелов в поселке Старомихайловка на западе столицы ДНР был поврежден дом на улице Жуковского.