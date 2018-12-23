Траур по погибшим горнякам объявлен в Пермском крае

Пермь, 23 декабря. В Пермском крае 24 декабря объявлен траур в связи с гибелью девяти горняков на шахте «Уралкалия» в Соликамске. По словам губернатора региона Максима Решетникова, он уже подписал распоряжение об этом.

Ранее в оперативном штабе, созданном на месте ЧП, сообщили об установлении личностей жертв задымления. Пятеро шахтеров являются жителями Пермского края, трое — жители Башкирии, еще один погибший — из Краснодарского края.

Президент РФ Владимир Путин уже поручил оказать семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.