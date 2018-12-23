Тема недели: Большая пресс-конференция Владимира Путина. ФАН-ТВ

1700 журналистов и только один шанс задать вопрос. В Москве прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Журналисты собрались задолго до начала, прошли несколько досмотров ФСО. Их главное оружие сегодня — не слово. Каждый привлекает внимание как может: в ход идут флаги, плакаты и экстравагантные наряды.

Прежде, чем отвечать на вопросы, президент рассказал об экономическом состоянии страны, отметил, что растут торговые доходы. Так экспорт «Газпрома» по итогам года достигнет исторического максимума — 200 млрд кубометров газа. Впоследствии еще несколько журналистов интересовались, когда же рубль займет устойчивую позицию по отношению к другим валютам, и где будет уровень безработицы после окончательного вступления в силу пенсионной реформы.

«Сокращается безработица, что отрадно. Если в прошлом году она побила исторический минимум и была 5,2%, в этом году будет еще меньше – 4,8%. Растет профицит торгового баланса. В 2017 году, если вы помните, он составил около 115 млрд долларов. За 3 квартала текущего года уже 157 [млрд долларов], по итогам года ожидается 190 млрд долларов. Профицит. Впервые мы имеем профицит с 2011 года. Выйдем на профицитный федеральный бюджет в районе 2,1% ВВП», — подчеркнул президент.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков будто специально спрашивает тех, кто выглядит скромнее, вспомнят ли об этом журналисты в следующий раз? Возможность задать самые острые вопросы Владимир Путин предоставляет лично. Журналист Первого канала Антон Верницкий начал с важного: может ли президент успокоить граждан, которые все чаще слышат о возможности случайного обмена ядерными ударами между Россией и США. Новый повод для беспокойств — недавний выход Америки из договора ракет средней и малой дальности.

«Мы вынуждены были. Вынуждены. Ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО. Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда. Таких систем оружия пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет. И в этом смысле есть определенное преимущество. Но в целом в стратегическом балансе это просто элемент сдерживания и уравнивания паритетов», — пояснил президент.

Среди журналистов были и те, кто хотел показаться более оригинальным. «Не дождетесь» — ответил президент на плакат с надписью «Как здоровье?». А на предложение создать министерство идей отреагировал не менее шутливо.

«Хорошая идея создать министерство идей. Я исходил из того, что у нас министерство экономического развития в принципе должно выполнять эту функцию. Потому что оно должно генерировать идеи развития», — заметил Владимир Путин.

Целый ряд вопросов был посвящен присутствию американский войск в Сирии и положению России в этом регионе. Борьба с ИГИЛ1 продолжается вот уже несколько лет, и за это время удалось не только освободить значительную часть территории, но и начать вести переговоры о помощи в восстановлении САР европейскими государствами.

«Мы добились существенных результатов в борьбе с терроризмом на этой территории. И нанесли серьезные удары по ИГИЛ в Сирии. Существует опасность перетекания этих группировок, и им подобных, в соседние регионы, в Афганистан и в другие страны. Мы так как бы не видим признаков вывода американских войск [из Сирии], пока, но допускаю, что это возможно. Тем более, что мы двигаемся по пути политического урегулирования. Нужно ли здесь [в Сирии] присутствие американских войск? Я думаю, что нет, не нужно. Давайте не будем забывать, что их присутствие является нелегитимным. Оно не подтверждено решением Совета безопасности ООН, а только по решению СБ ООН может находиться там войско. Либо по приглашению правительства Сирии. Вот мы там по приглашению правительства Сирии находимся», — отметил глава государства.

Однозначная провокация — так называют события в Керченском проливе представители СМИ и сам президент. Осенью текущего года несколько украинских судов нарушили пятикилометровую прибрежную зону, практически пройдя под Керченским мостом. Задержанные моряки находятся под следствием, а украинская власть использует этот повод как очередной повод для нападок на Россию на международной арене.

«Это целенаправленная провокация в ходе предвыборной кампании господина Порошенко. Уже же показывали в средствах массовой информации. Бортовой журнал, в нем прямо написано: «проникнуть скрытно». Ну что такое скрытно? Без проводки? Это там неизвестно что может случиться. Тем более некоторые личности, которые сегодня правят бал в Киеве, публично заявляют о своей готовности взорвать этот мост. Ну естественно мы не можем этого допустить. Это было бы просто нелепо с нашей стороны», — настаивает Путин.

Уже ставший традиционным вопрос о женитьбе «главного жениха» страны президент встречает с улыбкой.

«А вы женаты? А, он женат и хочет, чтобы мне было тоже так же, как ему. Хотя, как порядочный человек я когда-то должен буду это сделать», — признается президент.

68 вопросов и три с половиной часа. Конечно, это не позволило затронуть все интересующие темы. Каждый журналист считал свой вопрос главным, и те, кому не удалось озвучить его в этом году непременно собираются задать его в следующем.

1 Организация запрещена на территории РФ.