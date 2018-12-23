«Трудности представляют риск»: США собрались изучать обстановку в Сирии

Москва, 23 декабря. США собрались изучать обстановку в Сирии: Агентство по международному развитию (USAID) в Иордании ищет партнера для проведения мониторинга и анализа данных в САР в интересах Ближневосточного бюро. Соответствующая информация о госзаказе Вашингтона оказалась в распоряжении RT.

В документе отмечается, что партнером USAID могут стать только американские компании, у которых есть опыт международного сотрудничества. По данным агентства, реализации гуманитарных программ США в Сирии препятствует послевоенная обстановка в стране.

«Данные трудности представляют риск для разработки и реализации отдельных мероприятий на местах», — говорится в документе.

Речь идет, в том числе, о своевременной доставке материалов и технической помощи в САР, а также мониторинге деятельности в Сирии.

В документе отмечается, что сейчас жители САР переживают социально-экономические последствия войны. В некоторых регионах, сообщает USAID, есть проблемы с доступом к электричеству и воде, а транспортная структура разрушена, в части населенных пунктов Сирии дети не могут получить образование. Американская организация заявляет, что для дальнейшего проведения гуманитарных миссий необходим детальный мониторинг обстановки в в САР, в связи с чем USAID и ищет партнера.

В комментарии RT директор Института стратегического планирования Александр Гусев отметил, что Штаты с помощью исследований и под предлогом гуманитарных миссий намерены продолжить свое вмешательство во внутренние дела Сирии. Кроме того, Вашингтон может готовиться к грядущим выборам президента САР, считает профессор МГУ Андрей Манойло.

Напомним, глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщал, что в 2018 году в Сирии возобновили работу почти 15 тысяч предприятий. Более 4,5 тысячи жилых домов были отремонтированы. Восстановлены около 1,5 тысячи школ, более 250 поликлиник и больниц, а также другие объекты инфраструктуры.