Facebook запустил цифровые репрессии: пять граждан США заблокированы за «вмешательство» в выборы

Администрация Facebook заблокировала пятерых американцев, которые проявляли медиаактивность во время выборов в Сенат в Алабаме в 2017 году. Как сообщает The New York Times, граждане США якобы пытались «подорвать» доверие электората к кандидату от республиканцев. Авторы статьи проводят параллели с «российским вмешательством», которое якобы имело место во время выборов главы США в 2016 году, когда победу в президентской гонке одержал Дональд Трамп. Добавим, что доказать «вмешательство» российской стороны в электоральные процессы до сих пор не удалось. Как нет и хоть сколько-нибудь убедительных фактов, подтверждающих это «вмешательство».

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что общество стремительно меняется. Цифровые технологии становятся все более значимыми, и власти пытаются взять эту сферу под свой контроль. Под ударом могут оказаться как иностранцы, включая россиян, так и сами граждане Соединенных Штатов.

«Точно так же, как и «киберугрозы», так и обвинения во «вмешательстве» в политический процесс посредством соцсетей — это новый инструмент, который может быть использован и в политических обвинениях, и в личных. Количество этих «преступлений», которые сегодня переводятся в цифровой формат, а следовательно, не требуют вещественных доказательств, будет увеличиваться. Ведь «обвинения» предъявить достаточно просто. Мы видим, что помимо журналистов из России, которые заведомо являются мишенью, жертвами репрессии становится все большее количество людей», — говорит политолог.

Он предположил, что в перспективе пружина будет сдавливаться лишь сильнее и количество цифровых репрессий будет увеличиваться. Власти создают полноценный инструмент, который позволил бы воздействовать на критиков власти.