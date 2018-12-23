Facebook запустил цифровые репрессии: пять граждан США заблокированы за «вмешательство» в выборы
Администрация Facebook заблокировала пятерых американцев, которые проявляли медиаактивность во время выборов в Сенат в Алабаме в 2017 году. Как сообщает The New York Times, граждане США якобы пытались «подорвать» доверие электората к кандидату от республиканцев. Авторы статьи проводят параллели с «российским вмешательством», которое якобы имело место во время выборов главы США в 2016 году, когда победу в президентской гонке одержал Дональд Трамп. Добавим, что доказать «вмешательство» российской стороны в электоральные процессы до сих пор не удалось. Как нет и хоть сколько-нибудь убедительных фактов, подтверждающих это «вмешательство».
Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что общество стремительно меняется. Цифровые технологии становятся все более значимыми, и власти пытаются взять эту сферу под свой контроль. Под ударом могут оказаться как иностранцы, включая россиян, так и сами граждане Соединенных Штатов.
«Точно так же, как и «киберугрозы», так и обвинения во «вмешательстве» в политический процесс посредством соцсетей — это новый инструмент, который может быть использован и в политических обвинениях, и в личных. Количество этих «преступлений», которые сегодня переводятся в цифровой формат, а следовательно, не требуют вещественных доказательств, будет увеличиваться.
Ведь «обвинения» предъявить достаточно просто. Мы видим, что помимо журналистов из России, которые заведомо являются мишенью, жертвами репрессии становится все большее количество людей», — говорит политолог.
Он предположил, что в перспективе пружина будет сдавливаться лишь сильнее и количество цифровых репрессий будет увеличиваться. Власти создают полноценный инструмент, который позволил бы воздействовать на критиков власти.
«Мы видим, что заблокирован [американский ведущий и продюсер] Алекс Джонс. Его точка зрения может быть сколько угодно парадоксальной или абсурдной, но она не синхронизируется с «демократическим» мейнстримом. Поэтому он тоже пострадал, если я не ошибаюсь, одним из первых. Сейчас заблокировали пятерых. Я думаю, что цифровые репрессии будут продолжаться, причем в гораздо более широких масштабах. То, что мы видим сейчас, — это просто обкатка новых инструментов.
Цифровая сфера развивается, и в будущем социальные сети во многом заменят, например, документы. Это еще один дополнительный инструмент регуляции общества, который только начинает выстраиваться. Кем бы ни были эти пять граждан США, на них решили испытать, как этот механизм работает, какой ущерб получают люди для того, чтобы создать полноценный инструмент контроля через цифровые репрессии. Полагаю, обоснованием для обвинений может служить все что угодно, но это не более чем очередной виток создания контроля жизни общества», — резюмировал Александр Асафов.