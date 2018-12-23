Женщине оторвало голову на заводе в Новокузнецке

Новокузнецк, 23 декабря. Несчастный случай произошел на заводе в Новокузнецке 21 декабря, женщина получила смертельную травму, лишившись головы.

По сообщениям очевидцев, женщине оторвало голову. В пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области уточнили, что работница получила черепно-мозговую травму. Следственные органы проводят доследственную проверку.

По предварительной информации, 49-летняя женщина работала на конвейере. Она нарушила технику безопасности и зашла в запрещенную зону. Ее затянуло в механизм.

Цех, в котором произошла трагедия, остановили и оцепили. На место ЧП не пускают рабочих.