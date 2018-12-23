Москва, 23 декабря. Экономисты сделали прогноз о приблизительном курсе доллара и евро в период новогодних праздников. По мнению экспертов, обстановка на западных валютных рынках будет достаточно спокойной и не отразится на стоимости рубля.

Новые данные по мировым нефтяным запасам, а также данные на рынке недвижимости в США появятся не раньше конца первой недели 2019 года, тогда и стоит ожидать первых признаков волатильности валют и каких-либо скачков, пояснил эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в комментарии «Российской газете».

По его мнению, в преддверии Нового года стоимость «американца» составит 69 рублей, а евро — примерно 78,80 рубля.