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Эксперты сделали прогноз по курсу доллара и евро на новогодних праздниках

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Эксперты сделали прогноз по курсу доллара и евро на новогодних праздниках

Москва, 23 декабря. Экономисты сделали прогноз о приблизительном курсе доллара и евро в период новогодних праздников. По мнению экспертов, обстановка на западных валютных рынках будет достаточно спокойной и не отразится на стоимости рубля.

Новые данные по мировым нефтяным запасам, а также данные на рынке недвижимости в США появятся не раньше конца первой недели 2019 года, тогда и стоит ожидать первых признаков волатильности валют и каких-либо скачков, пояснил эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в комментарии «Российской газете».

По его мнению, в преддверии Нового года стоимость «американца» составит 69 рублей, а евро — примерно 78,80 рубля.

 

Автор: Игорь Федоров
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