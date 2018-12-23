Политика России: Госдума повысила МРОТ, защитила животных и отменила национальный роуминг. ФАН-ТВ

Минувшая неделя в политической жизни России отмечена напряженной работой депутатов Госдумы и рядом принятых ими новшеств в законодательстве. Ясность и разделение в экстремизме, животные как эмоциональные существа и долгожданная отмена роуминга. Обо всем этом по порядку.

В среду, 19 декабря, Госдума в третьем и окончательном чтении приняла пакет законов о частичной декриминализации 282-й статьи УК РФ. Речь идет о президентской инициативе, направленной на смягчение наказаний за «лайки и репосты», возбуждающие ненависть или вражду. Одобренный закон подразумевает, что уголовное наказание по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса — штраф и арест сроком от двух до пяти лет — будет наступать только в случае, если гражданин РФ ранее уже привлекался к административной ответственности за идентичные деяния в течение года .

Закон действительно требовал доработок. Ведь активность граждан в социальных сетях чаще всего не сопровождается никаким злым умыслом, а сотни возбужденных уголовных дел за репост той или иной, пусть и глупой, шутки — появлялись на протяжении всего года. Теперь же, одобренная Госдумой инициатива президента Российской Федерации Владимира Путина позволяет, с одной стороны, сохранить ответственность граждан за их действия в сети, с другой, исключает чрезмерно суровое наказание за разовую неосторожность.

«Это даст теперь возможность реально разделить людей, которые сознательно ведут подрывную деятельность в интернете: призывают к массовым беспорядкам, распространяют какой-то подрывной контент — все это существует, это абсолютная реальность. А с другой стороны, отделить людей, которые совершенно случайно что-то совершили. Они сразу поймут, что больше им этого не надо и никогда, я думаю, в своей жизни не будут участвовать в подобных вещах», — заключает общественный и политический деятель Николай Стариков.

Продолжая тему ответственности, нельзя забывать и про «ответственность за братьев наших меньших», права которых теперь защищены законом.

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответственном обращении с животными. Данная инициатива была внесена на рассмотрение в Госдуму еще в 2010 году, а самая первая попытка была предпринята в 1999 году. Это комплексный законопроект, который направлен на защиту животных и ужесточение наказания за жестокое обращение с ними. Так документ запрещает отстрел безнадзорных животных, запрещает контактные зоопарки, регулирует работу цирков, дельфинариев и приютов. Ключевая формулировка закона гласит, что к животным необходимо относиться как «к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания». Впервые вводится ответственность граждан за судьбу своих домашних питомцев, в частности, законодательно запрещено бросать их на улице. Теперь разрешена только передача другому лицу или приюту.

Кроме того, зоозащитники смогут получить официальный статус общественных инспекторов, хотя им нельзя вмешиваться в работу со служебными животными, находящимися в распоряжении силовых ведомств.





Экстремизм в интернете и права животных — не единственный вопросы, которые закрыла Госдума в финальных чтениях законопроектов. В третьем чтении был принят закон об отмене национального роуминга. На всей территории России теперь применяется единый тариф на оплату услуг связи. Где бы вы не находились, будь-то Москва или Владивосток — звонить родным теперь можно по домашнему тарифу. Документ вступает в силу с 1 июня 2019 года.



И, заканчивая разговор о нововведениях, нельзя не упомянуть, еще одну инициативу. Совет Федерации, завершая осеннюю сессию, одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с начала 2019 года. Исходя из оценки профильного комитета Совфеда по социальной политике, вступление этой нормы в законную силу будет способствовать повышению зарплаты около 3,7 млн работников по всей России. Со следующего года МРОТ будет равен 11 280 рублям.