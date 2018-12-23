Сирия: почему опасный инцидент в Алеппо не так интересен для ОЗХО, как инсценировки «Белых касок»

Прошел почти месяц с момента химатаки, проведенной боевиками в Алеппо. Однако есть ли какие-то подвижки в расследовании экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Да, в начале этого месяца в Дамаск прибыла группа специалистов ООН, которые получили большой объем фактологических данных, предоставленных сирийской и российской сторонами. Кроме того, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) и ВС РФ заверили представителей спецмиссии, что экспертам во время расследования случившегося будет оказано любое содействие, также были даны гарантии их безопасности.

Тем не менее члены комиссии ООН после этого отправились в головной офис ОЗХО в Гааге, и с тех пор в отношении инцидента в Алеппо с их стороны повисло молчание. В Сирию никто из представителей спецмиссии так и не вернулся, то есть эксперты ОЗХО, несмотря на все гарантии со стороны САР и РФ, по-прежнему не могут добраться до непосредственного места, чтобы элементарно взять образцы воздуха и почвы.

Между тем время идет, а химические вещества со временем могут полностью улетучиться. Еще через время, когда испарятся все следы, оставленные в Алеппо боевым хлором исламистов, можно будет легко заявить, якобы никакого использования химоружия в этом городе и не было. Укрепляется ощущение, будто именно этого в ООН и ждут.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов уверен, что все так и есть. В беседе с корреспондентом ФАН он заметил, что регулярные беспочвенные обвинения в применении запрещенных отравляющих веществ против САА проверяются намного более тщательно, нежели реальные факты, предоставленные Дамаском и Москвой, которые в ОЗХО стараются не замечать вовсе.

«Действительно имевшие место преступления связанных с Западом радикалов всегда расследуются специалистами ООН по меньшей мере неохотно. Безусловно, они намеренно затягивают проверки, чтобы иметь минимум материалов, на основании которых можно было бы привлечь виновных к ответственности. В этом нет ничего нового — США и их союзники вновь наглядно изображают, что такое политика двойных стандартов. У них есть серьезное влияние на ОЗХО и другие органы ООН, которые должны заниматься такими расследованиями, и американцы этим пользуются», — подчеркнул эксперт.

Штатам нужна обратная картина в СМИ: они всячески стараются исказить настоящую обстановку в Сирии, и потому регулярно меняют преступника и жертву местами. Зачастую наемники Вашингтона — «Белые каски» — сами создают подобные сюжеты в новостях, выступая режиссерами псевдохиматак правительственных войск САР.

«США и другие страны Запада настойчиво продвигают фейковую идею о том, что главным виновником применения химического оружия якобы является официальный Дамаск. На протяжении всего конфликта мы наблюдали множество организованных ими с помощью «Белых касок» провокаций против центрального правительства арабской республики. За этим следовали надуманные обвинения и даже массированные удары Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. При реальном же использовании отравляющих веществ боевиками специалисты ОЗХО практически не действуют и не принимают никаких необходимых мер», — отметил востоковед.

Ведь все, что работает против законного президента САР Башара Асада, идет на пользу американцам, а значит — это требует поощрения, но никак не пресечения с их стороны. Даже если страдают невинные мирные граждане.