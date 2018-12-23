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Экономика

Сбербанк начал тестировать бесконтактную выдачу наличных банкоматами

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Сбербанк начал тестировать бесконтактную выдачу наличных банкоматами

Москва, 23 декабря. Сбербанк начал тестирование технологии бесконтактной выдачи наличных. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

В банкоматах, поддерживающих такую опцию, вместо контакта с банковской картой клиенты банка могут использовать смартфон, на которые установлены платежные системы Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay.

Вместо того, чтобы засовывать карту в терминал, нужно будет просто поднести гаджет к банкомату. Таким образом, о застревании карт можно будет забыть.

Планируется, что новая технология появится во всех банкоматах Сбербанка до конца 2019 года.

Автор: Игорь Федоров
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