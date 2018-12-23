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Загитова вошла в состав сборной РФ на чемпионат Европы, Медведева — запасная

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Загитова вошла в состав сборной РФ на чемпионат Европы, Медведева — запасная

Москва, 23 декабря. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) утвердил состав сборной России на чемпионат Европы в Минске.

В пресс-службе ФФКР напомнили, что состав был предложен тренерским советом на утверждение исполкома. Список был опубликован на официальном сайте организации. В исполкоме отметили, что труднее всего было выбрать трех участниц в женском одиночном катании.

В итоге на первенство поедут Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. А двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева будет запасной.

Компанию ей составит и Елизавета Туктамышева.

Автор: Игорь Федоров
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