Загитова вошла в состав сборной РФ на чемпионат Европы, Медведева — запасная
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Москва, 23 декабря. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) утвердил состав сборной России на чемпионат Европы в Минске.
В пресс-службе ФФКР напомнили, что состав был предложен тренерским советом на утверждение исполкома. Список был опубликован на официальном сайте организации. В исполкоме отметили, что труднее всего было выбрать трех участниц в женском одиночном катании.
В итоге на первенство поедут Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова. А двукратная олимпийская чемпионка Евгения Медведева будет запасной.
Компанию ей составит и Елизавета Туктамышева.