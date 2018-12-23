Установлены личности девяти погибших горняков на шахте в Соликамске
Соликамск, 23 декабря. Установлены личности всех погибших горняков на шахте «Уралкалия» в Соликамске. Об этом сообщили в оперативном штабе, созданном на месте происшествия.
По данным представителей штаба, пятеро погибших являются жителями Пермского края, трое шахтеров проживали в Башкирии, еще рабочий — из Краснодарского края.
Как сообщалось ранее, девять горняков погибли в шахте в Соликамске из-за задымления.Трагедия произошла в субботу, 22 декабря.
Известно, что в момент задымления в стволе шахты работали 17 человек. Восемь горняков успели выйти на поверхность, девять человек оказались заблокированы под землей.
Представители «Уралкалия» заявили, что задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты. По данному факту возбуждено уголовное дело.