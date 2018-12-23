Вопрос отпал бы раз и навсегда: Слуцкий предложил представителям ООН приехать в Крым

Москва, 23 декабря. Представителям ООН прежде, чем принимать украинскую резолюцию по «нарушению прав человека» в Крыму, следовало бы посетить полуостров и своими глазами увидеть жизнь в регионе. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Тогда они смогли бы составить для себя объективное мнение о реальной жизни крымчан, и вопрос отпал бы раз и навсегда», — отметил Леонид Слуцкий, слова которого приводит его пресс-служба.

Он подчеркнул, что ни о каких нарушениях прав жителей Крыма после вхождения полуострова в состав РФ речи не шло и идти не может. Слуцкий также отметил, что ранее полуостров уже посетили несколько европейских делегаций, чтобы пообщаться с местными жителями и посмотреть, что на самом деле происходит в регионе.

Парламентарий предложил представителям ООН приехать в Крым и добавил, что со своей стороны, если потребуется, готов оказать любое содействие представителям организации в посещении полуострова.

Слуцкий обратил внимание на то, что в этом году за украинскую резолюцию проголосовало на пять стран меньше, чем в прошлом, однако документ все же был продавлен «антироссийским пулом во главе с США». Депутат также назвал показательным решение Пятого комитета Генеральной ассамблеи ООН об отказе в финансировании реализации проекта.

Однако, резюмировал Слуцкий, принятие документа все же свидетельствует о том, что на международной площадке снова восторжествовали предвзятый подход и двойные стандарты. Политиканство и русофобская истерия, добавил Слуцкий, одержали победу над истиной.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию «по нарушению прав человека» в Крыму. За принятие документа проголосовали 65 стран, 27 высказались против, 70 государств воздержались. По словам представителя постпредства РФ в организации, резолюция основана на недостоверной и сфальсифицированной информации, а ее позиция — крайне политизирована.

Крым вошел в состав России в 2014 году. После госпереворота на Украине в регионе провели референдум. 95% крымчан проголосовали за воссоединение с РФ. Тем не менее, Украина продолжает считать полуостров своей, хоть и «временно оккупированной» территорией. Москва подчеркивала, что вхождение Крыма в состав России прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе региона закрыт окончательно.