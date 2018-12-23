Сирия, 23 декабря. Тело женщины было обнаружено на юге провинции Хасака. ССА** стягивает свои отряды на северо-восток Алеппо. САА готовится к форсированию Евфрата на юго-востоке Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили военный конвой в район Манбиджа на северо-востоке Алеппо; готовятся к форсированию Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор; отразили атаку боевиков на юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: продолжает вести бои с курдами в «Хаджинском кармане» на юго-востоке САР.

«Сирийская свободная армия» (ССА): стягивает свои отряды к городу Джараблус на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подозревается в организации взрыва в северной части провинции Идлиб.

Курды: подверглись обстрелам ССА в Тель-Рифате северо-западнее Алеппо.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что протурецкие подразделения стягивают свои отряды к городу Джараблус в северной части Алеппо. Кроме того, тяжелое вооружение и артиллерию в прифронтовые районы направили вооруженные силы Турции. Местные активисты уверены, что «Сирийская свободная армия» (ССА) готовится наступать на Манбидж. Напомним, ранее стало известно, что курды заявили о своей готовности передать город под контроль сирийского правительства в обмен на амнистию и предоставление самоуправления «Демократическим силам Сирии»**** (SDF). По данным Twitter-канала (IvanSidorenko1), ссылающегося на слова местных очевидцев, Сирийская арабская армия (САА) уже заняла ряд позиций курдских сил в нескольких деревнях. Также агентство новостей Al Masdar News передает, что крупный конвой правительственных подразделений был направлен к Манбиджу.

Между тем к северо-западу от Алеппо вновь отмечаются вооруженные стычки между протурецкими боевиками и курдскими радикалами. Согласно сведениям военного источника в Twitter (op_shield), обстрелам исламистов ССА подвергся город Тель-Рифат.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вследствие вывода американских подразделений из САР Сирийская арабская армия (САА) начала готовиться к столкновениям с террористами «Исламского государства», которые занимают территории так называемого Хаджинского кармана. Twitter-канал (VivaRevolt) передает, что для дальнейшего форсирования реки Евфрат в район города Абу Кемаль были доставлены катера и понтонные мосты, принадлежащие российским силам. В свою очередь курды пытаются противостоять джихадистам ИГ1 в районе населенных пунктов Абу Аль-Хатыр и Абу Хасан. Данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Тем временем произошел мощный взрыв в городе Бокрус Тахтани, расположенном недалеко от Меядина, сообщает интернет-портал Step News Agency. Никакой информации о причинах взрыва и его последствиях пока не поступало. Некоторые источники уверены, что СВУ было заложено еще в прошлом году во время оккупации данных районов боевиками «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Боевики вооруженной оппозиции предприняли новую попытку атаки позиций Сирийской арабской армии (САА) на юго-востоке региона. Согласно данным военного источника в сети Twitter (IvanSidorenko1), исламисты намеревались ударить по опорным пунктам правительственных сил у Абу-Духура, где находится гуманитарный коридор для выхода мирных жителей. Тем не менее нападение радикалов удалось отразить. Кроме того, исламисты понесли серьезные потери в живой силе. Напомним, на линии соприкосновения сил САА и боевиков в рамках российско-турецкого Сочинского соглашения была сформирована демилитаризованная зона, в границах которой действует режим тишины. Однако джихадисты не перестают его нарушать, провоцируя обострение боевых действий с силами САР.

Между тем в северной части провинции в районе населенного пункта Турманин детонировало взрывное устройство. Об этом сообщает Twitter-канал (jisrtv). Напомним, данные территории находятся в оккупации протурецких формирований. Сведения о возможных организаторах и жертвах взрыва пока уточняются. Местные активисты полагают, что бомба была заложена членами «Джебхат Ан-Нусры»1***, противостоящей поддерживаемым Турцией группировкам.

Провинция Хасака

Стало известно о том, что неподалеку от деревни Аш-Шамсани к югу от административного центра провинции было найдено тело женщины. О предполагаемых убийцах мирной жительницы интернет-портал Jisr TV не сообщает. Как известно, вся территория региона находится под контролем курдских вооруженных формирований. Некоторые источники уверены, что сирийка могла стать жертвой рейдов курдских сил по поиску террористов «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность. Напомним, накануне сообщалось о том, что многие жители соседнего Дейр-эз-Зора подверглись пыткам после их задержания курдами и обвинении в связях с ИГИЛ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)