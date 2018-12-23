Путин поздравил императора Японии с Днем рождения

Москва, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин поздравил императора Японии Акихито с Днем рождения. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Правящий император Японии Акихито 23 декабря празднует свое 85-летие.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего Дня рождения», — говорится в поздравлении президента России.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что отношения Москвы и Токио продолжат развиваться на благо обеих стран, а также в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент РФ также поздравил японского императора с наступающим Новым годом и пожелал ему и членам императорской семьи здоровья и благополучия, а всем жителям Японии — счастья и процветания.