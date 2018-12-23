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Лабиринт без входа и выхода построили для детей на Сахалине

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Лабиринт без входа и выхода построили для детей на Сахалине

Южно-Салахинск, 23 декабря. В городе Корсаков на юге Сахалина построили ледяной лабиринт, в котором нет ни входа, ни выхода.

Сооружение напоминает детский манеж, в котором можно оставить ребенка и отправиться по своим делам. Однако некоторые родители были возмущены тем, что дети самостоятельно не могут покинуть лабиринт.

Строители объяснили, что аттракцион еще не достроен, его планировали сдать 29 декабря. Входы будут вырезаны позднее, пишет региональный портал skr.su.

Автор: Ирина Селезнева
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