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Появилось видео нокаута боя Уайт — Чисора

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Появилось видео нокаута боя Уайт — Чисора

Лондон, 23 декабря. В Сети появилось видео нокаута боя Уайт — Чисора. Британский боксер Диллиан Уайт победил соперника и защитил титулы WBC Silver и WBO International в тяжелом весе.

Бой состоялся в Лондоне. Уайт нокаутировал Чисору в 11-м раунде. Отмечается, что это уже второй бой между боксерами, который завершился победой Уайта: в 2016 году он победил Чисору решением судей.

Нынешнее поражение стало девятым в карьере Чисоры при 29 победах, 21 из которых он одержал нокаутом. 

В андеркарде боя Уайт — Чисора чемпион WBC в наилегчайшем весе Кристофер Росалес (Никарагуа) проиграл Чарли Эдвардсу (Великобритания). Дэвид Прайс техническим нокаутом победил Тома Литтла в четвертом раунде. Бой Карлоса Такама против Сенада Гаши завершился в седьмом раунде: Такам нокаутировал соперника.

Автор: Регина Пак
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