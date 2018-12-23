Лондон, 23 декабря. В Сети появилось видео нокаута боя Уайт — Чисора. Британский боксер Диллиан Уайт победил соперника и защитил титулы WBC Silver и WBO International в тяжелом весе.

Бой состоялся в Лондоне. Уайт нокаутировал Чисору в 11-м раунде. Отмечается, что это уже второй бой между боксерами, который завершился победой Уайта: в 2016 году он победил Чисору решением судей.

Нынешнее поражение стало девятым в карьере Чисоры при 29 победах, 21 из которых он одержал нокаутом.

В андеркарде боя Уайт — Чисора чемпион WBC в наилегчайшем весе Кристофер Росалес (Никарагуа) проиграл Чарли Эдвардсу (Великобритания). Дэвид Прайс техническим нокаутом победил Тома Литтла в четвертом раунде. Бой Карлоса Такама против Сенада Гаши завершился в седьмом раунде: Такам нокаутировал соперника.