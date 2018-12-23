Россия права: Клинцевич объяснил отказ ГА ООН выделять деньги на резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по «нарушению прав человека» в Крыму. Российская сторона выступила категорически против документа.

«Эта резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверной и сфальсифицированной информации», — заявил представитель постпредства России в ходе выступления на заседании Генассамблеи.

Показательно, что комитет Генеральной ассамблеи всемирной организации отказался выделять деньги на проект.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что давление США на мировое сообщество колоссально. Не считаться с ним попросту невозможно.

«Реакция любой страны отслеживается, и в той или иной форме для государств в случае неприятия позиции Вашингтона наступают последствия. Но при этом все осознают, что Россия права. Наша страна набирает колоссальный морально-политический авторитет. И не считаться с ним уже нельзя. Рубикон пройден, и этот рубикон таков, что, живя в XXI веке, на уровне государства скрыть правду практически невозможно. Она так или иначе просочится», — говорит сенатор.

По словам собеседника агентства, на бытовом уровне авторитет действующего президента России Владимира Путина просто огромен. Это связано со многими процессами, происходящими в мире: РФ не встала на колени и не согнулась. Наша страна является гарантом международной безопасности и защищает планету от чумы XXI века — «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

«Россия сделала прорыв во всех отношениях — укрепила свой государственный суверенитет. Все события, которые происходят вокруг Крыма, — это попытка ударить по суверенитету, заставить Россию сделать так, как хотели бы специалисты спецслужб Соединенных Штатов», — заключил парламентарий.

По его словам, провокация ВМСУ в Керченском проливе стала следствием указаний Вашингтона. США заставили своих украинских «подданных» отправить моряков на убой.

«24 пацана, которые сегодня находятся в России в комфортных условиях, выполняли преступный приказ своих командиров. Их послали на смерть, сказали им пересечь границу и стрелять по пограничникам», — рассуждает Франц Клинцевич.

Он также напомнил, что резолюция носит рекомендательный характер. Мировое сообщество понимает, что с американцами лучше не спорить, именно поэтому некоторые государства проголосовали за документ.

«Россию пытаются наказать. Но США не понимают, что сделать этого нельзя. Двухсотлетняя история Европы — ничто по сравнению с тысячелетней историей России», — подытожил российский политик.

1 Организация запрещена на территории РФ.