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Сирия: Минобороны РФ сообщило о 10 нарушениях перемирия в Идлибе, Латакии, Алеппо и Хаме

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Сирия: Минобороны РФ сообщило о 10 нарушениях перемирия в Идлибе, Латакии, Алеппо и Хаме

Москва, 23 декабря. За минувшие сутки российские военные зафиксировали десять нарушений перемирия в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, десять случаев стрельбы произошли в четырех провинциях страны.

«Идлиб – 5, Латакия – 3, Хама – 1, Алеппо – 1», — уточнили в пресс-службе Минобороны.

Турецкой частью представительства сообщила шести нарушениях перемирия в Алеппо, двух фактов стрельбы — в Хаме, четырех — в Идлибе и одном случае в Латакии.

Рассказали в министерстве и об оказании гуманитарной помощи мирным сирийцам. Одна гуманитарная акция была проведена в населенном пункте Маррат провинции Дэйр-эз-Зор. Жители получили 500 продовольственных наборов общим весом более двух тонн.

Уточняется, что новые соглашения о присоединении к режиму перемирия в течение суток не подписывались, прежним осталось и число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения (2518. — Прим. ФАН).

Автор: Игорь Федоров
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