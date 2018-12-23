Назван топ-5 известных авто из 90-х за 100 тысяч рублей

Москва, 23 декабря. Эксперты составили топ-5 автомобилей, считавшихся «крутыми» в 90-е годы, которые сейчас можно приобрести за цену около 100 тысяч рублей. Рейтинг составили «Автоновости дня» совместно с экспертами рынка подержанных автомобилей в стране.

Пятая строчка списка досталась Mercedes E-Class W210. Отмечается, что в свое время эта модель была по карману далеко не каждому, однако сейчас ее можно приобрести по достаточно низкой цене. Есть свои нюансы: очень часто причиной низкой стоимости этого авто является подгнивший кузов, изношенные двигатель и трансмиссия. Из плюсов эксперты называют задний привод и комфортный салон, характерный для этой модели.

Четвертое место в рейтинге заняла Toyota Crown 9. Эту модель эксперты считают более надежной, чем Mercedes E-Class W210. При этом пробег автомобиля может составить больше 250–300 тысяч километров. Кроме того, сейчас запчасти к нему являются совсем не дешевыми. Еще один нюанс, который необходимо учитывать при покупке — правый руль.

В середине топа расположился Mitsubishi Pajero 2. Он по-прежнему конкурирует со многими современными автомобилями в условиях бездорожья. Однако и здесь необходимо учитывать возможные неприятные «сюрпризы»: на вторичном рынке характерным явлением для этой модели являются проблемы с сохранностью кузова и рамы.

Вторая строчка рейтинга досталась BMW 7-Series E32. Автомобиль оборудован мотором почти на 200 лошадиных сил и задним приводом. В пользу этой модели говорит и привычный для россиян левый руль.

Лидером рейтинга стал Mercedes S-Class W140, который сейчас на вторичном рынке также можно найти по цене за 100 тысяч рублей. При этом эксперты отмечают, что модели в хорошем состоянии в своей стоимости могут достигать двух миллионов рублей. За 100 тысяч, предупредили аналитики, покупателю может достаться автомобиль с явными проблемами мотора и коробки передач.