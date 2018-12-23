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Цунами смысло рок-группу со сцены на концерте в Индонезии

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Цунами смысло рок-группу со сцены на концерте в Индонезии

Джакарта, 23 декабря. В Индонезии цунами смыло со сцены музыкантов рок-группы Seventeen. Видео удара стихии уже появилось в Сети.

Запись распространил на видеохостинге YouTube пользователь Rizky Rifangga. На кадрах можно видеть, как после бодрого крика солиста «We are Seventeen» (Мы — Seventeen), на сцену обрушивается стена воды.

Как сообщалось ранее, жертвами цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива вечером 22 декабря, стали 62 человека, 584 пострадали, еще двое пропали без вести. Колоссальный удар нанесен инфраструктуре страны: разрушены сотни зданий.

Автор: Игорь Федоров
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