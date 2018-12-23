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Вернувшийся после травмы Ковальчук оформил дубль в ворота «Сан-Хосе»

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Вернувшийся после травмы Ковальчук оформил дубль в ворота «Сан-Хосе»

Сан-Хосе, 23 декабря. Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук оформил дубль в ворота «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Лос-Анджелес Кингз», а Ковальчук был признан первой звездой игры.

Россиянин пропустил 10 матчей из-за травмы голеностопа. Для лечения спортсмену потребовалось хирургическое вмешательство. Возвращение Ковальчука на лед болельщики восприняли с энтузиазмом, и не зря: заброшенная в овертайме шайба принесла победу «Лос-Анджелес Кингз».

Как пишет «Чемпионат», в матче против «Сан-Хосе» Илья Ковальчук провел на льду 13 минут 48 секунд, сделал шесть бросков в створ ворот, оформил дубль и закончил игру с показателем полезности «+1». 

Автор: Регина Пак
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