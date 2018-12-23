«Поддержка Киева тает на глазах»: Азаров отреагировал на принятие ГА ООН резолюции по Крыму

Киев, 23 декабря. Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что киевские СМИ лгут о всемирной поддержке страны, в то время как антироссийская резолюция Генассамблеи ООН по Крыму показала, «что поддержка Киева тает на глазах».

«Весь мир с нами» – уверяют лживые киевские СМИ, а оказывается, что 91 страна в ООН киевский режим не поддержала и только 66 стран проголосовали «за». Так что далеко не весь мир», — написал политик на своей странице в Facebook.

Речь идет об украинской резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также районов Черного и Азовского морей». Документ поддержали 66 стран, 72 воздержались и 19 выступили против.

По мнению украинского журналиста Владимира Бойко, принятие Генассамблеей ООН этого документа является всего лишь декоративной поддержкой.

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Генассамблеи ООН, назвал резолюцию «фальшивой», «лукавой» и «бессмысленной по своему содержанию». Дипломат подчеркнул, что она основана на недостоверной и сфальсифицированной информации.

«Крым — это место, где живут счастливые люди, предлагаем всем посетить его и спросить отдыхающих там украинцев, ущемляются ли там права»,— подчеркнул Кузьмин.

Кроме того, он особо отметил, что Россия гарантирует защиту прав и свобод на всей своей территорией, включая Крым.

Напомним, Крым вышел из состава Украины после госпереворота в этой стране в 2014 году. Жители полуострова отказались признавать легитимность новых киевских властей и провели референдум, в ходе которого абсолютное большинство крымчан высказались за воссоединение с РФ. Однако Киев итоги плебисцита не признает и не оставляет свои притязания на полуостров, постоянно прося западных партнеров продлять антироссийские санкции, либо вводить новые.