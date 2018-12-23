Власти Пермского края окажут помощь семьям погибших горняков

Пермь, 23 декабря. Власти Пермского края окажут помощь семьям горняков, погибших в шахте ПАО «Уралкалий» в Соликамске. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Будет оказана всесторонняя помощь родным и родственникам погибших», — сообщили в пресс-службе в комментарии ТАСС.

Ранее стало известно, что спасатели обнаружили тела девяти погибших в шахте. Рабочие оказались заблокированы на глубине более 300 метров в результате задымления. Пожар на строящемся стволе шахты произошел 22 декабря. Под землей находились 17 человек, восемь из которых удалось вывести на поверхность.