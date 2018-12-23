Москва, 23 декабря. Россиянам напомнили о десятидневных новогодних каникулах, которые начнутся уже через неделю, 30 декабря, и продлятся до 8 января включительно.

По словам заместителя главы Роструда Ивана Шкловца, выходной день с субботы, 29 декабря, перенесли на понедельник, 31 декабря, чтобы не прерывать новогодние каникулы. Он также отметил, что суббота 5 января и воскресенье 6 января, попавшие на период новогодних праздников, будут добавлены к майским праздникам - четвергу 2 мая и пятнице 3 мая, сообщает телеканал RT.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о порядке выплаты новогодних премий.