«Он отвратителен»: в Лондоне раскритиковали Юнкера за «ужасное обращение» с женщинами

Лондон, 23 декабря. «Ужасное обращение» председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера с женщинами заслуживает порицания. Об этом в интервью The Daily Telegraph заявила министр труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд.

Поведение Юнкера на саммите ЕС британская чиновница назвала «странным и неприятным». Радд отметила, что имеет ввиду кадры с саммита, на которых запечатлено, как Юнкер «грубо обращался» с премьер-министром королевства Терезой Мэй.

«Он отвратителен. У меня вызвало беспокойство то, как он держит премьер-министра на тех фотографиях. Мне это не понравилось», — сказала Эмбер Радд.

Она также прокомментировала видеозапись, на которой запечатлено, как Юнкер взлохматил волосы встречавшей его заместительницы шефа протокола Еврокомиссии Перниллы Сйолин. Поступок председателя Еврокомиссии Радд назвала несуразным. Она также выразила надежду, что, если бы подобное произошло в британском парламенте, то последовала бы формальная жалоба.

Кроме того, Эмбер Радд рассказала, что сама во время поездок на саммиты ЕС старалась избегать «медвежьей хватки» чиновников, так как, по ее словам, все комиссары евроблока любят «крепко обниматься».