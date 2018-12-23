Президент Туркменистана с внуком спели на трех языках

Ашхабад, 23 декабря. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе со со своим внуком Керимгулы исполнил песню собственного сочинения. Композиция написана на трех языках: английском, немецком и туркменском.

Выступление состоялось на предновогоднем банкете 21 декабря. Судя по кадрам из видео, публика восторженно отреагировала на композицию.

Напомним, президент Туркменистана известен своим музыкальным творчеством. Как писали местные СМИ, музыку к песням Бердымухамедова создает его внук. Вместе они уже исполняли композиции Джастина Тимберлейка, патриотические песни и рэп-композиции.