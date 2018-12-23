«Могу устранить»: главу британского Минобороны заподозрили в «заговоре» против Мэй

Лондон, 23 декабря. Глава министерства обороны Великобритании Гэвин Уильямсон может быть причастен к «заговору» против действующего премьера Соединенного Королевства Терезы Мэй. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на очевидца разговора Уильямсона и еще двух человек.

Свидетель беседы завил о том, что Уильямсон похвастался приятелям своими планами скомпрометировать конкурентов в борьбе за пост главы британского кабмина. Как ранее сообщали СМИ, возможными преемниками Терезы Мэй могут стать глава МИД Великобритании Джереми Хант и министр внутренних дел королевства Саджид Джавид.

«Я могу устранить Саджа и Джереми», — процитировал слова Уильямсона источник The Times.

При этом собеседник издания, близкий к Уильямсону, назвал данный скандал политической уловкой и частью «порочащей кампании», направленной против министра обороны Великобритании. По словам источника издания, у Гэвина Уильямсона нет лидерских амбиций, и он намерен задержаться на своем посту, как минимум, на ближайшие два года.