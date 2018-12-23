Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

МВД хочет получить полномочия по пожарному надзору в России

31
0 Оставить комментарий

МВД хочет получить полномочия по пожарному надзору в России

Москва, 23 декабря. Министерство внутренних дел России заинтересовано в получении полномочий в сфере пожарного надзора. Ведомство начало работать над созданием соответствующих поправок. Уведомление опубликовано на портале нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что речь идет о возможном наделении МВД РФ полномочиями, согласно которым ведомство будет курировать вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора. Общественное обсуждение инициативы продлится до 5 января 2019 года.

Планируется, что, в случае принятия, поправки вступят в силу уже в августе следующего года. Сейчас полномочия по пожарному надзору закреплены за МЧС РФ.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.