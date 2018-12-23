МВД хочет получить полномочия по пожарному надзору в России

Москва, 23 декабря. Министерство внутренних дел России заинтересовано в получении полномочий в сфере пожарного надзора. Ведомство начало работать над созданием соответствующих поправок. Уведомление опубликовано на портале нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что речь идет о возможном наделении МВД РФ полномочиями, согласно которым ведомство будет курировать вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора. Общественное обсуждение инициативы продлится до 5 января 2019 года.

Планируется, что, в случае принятия, поправки вступят в силу уже в августе следующего года. Сейчас полномочия по пожарному надзору закреплены за МЧС РФ.