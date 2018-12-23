The National Interest назвал пять мест, где может начаться Третья мировая война в 2019 году

Нью-Йорк, 23 декабря. Со времен Второй мировой войны миру удавалось избегать открытого вооруженного столкновения между крупнейшими державами, однако обострение международной ситуации в последнее время вернуло возможность военных конфликтов «в меню». Об этом в журнале The National Interest пишет профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли. Издание назвало пять мест, где может начаться Третья мировая война в 2019 году.

По мнению Фарли, наиболее «горячими» регионами, где может вспыхнуть военный конфликт, являются Южно-Китайское море, Украина, Персидский залив и Корейский полуостров.

Если говорить об акватории Южно-Китайского моря, то, отмечает эксперт, здесь четко прослеживается противостояние США и Китая в торговой сфере. И если сейчас борьба между государствами происходит в виде создания экономических ограничений, санкций и споров о тарифах, то ухудшение отношений Пекина и Вашингтона выведет конфликт на новый уровень.

Вторым местом, где, вероятно, может начаться Третья мировая война, считает Фарли, является Украина. Американский профессор напомнил о провокации ВМСУ в Керченском проливе и отметил, что в преддверии выборов Киев может в очередной раз внести неопределенность в международную повестку.

Третий «горячий регион» — Персидский залив. Напряженность обстановки здесь связана с экономическим давлением, которое Штаты оказывают на Иран, а также с конфликтами в Йемене и Сирии. Любой инцидент в Персидском заливе, считает Фарли, может привести к открытому противостоянию межу США, Россией и, возможно, Китаем.

Корейский полуостров, по мнению эксперта, остается очагом напряженности в отношениях США и КНДР.

«Менее критические конфликты не получают столько внимания, что означает, что порой они могут перерасти в серьезные конфронтации прежде, чем кто-то заметит, что происходит. Разрушительный конфликт может возникнуть в Прибалтике, в Азербайджане, Кашмире или даже в Венесуэле… Если начнется Третья мировая война, она вполне может начаться с совершенно неожиданного направления», — говорится в материале The National Interest.

При этом Фарли считает, что кризис военной гегемонии Вашингтона и обстановка, сложившаяся на международной арене, свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем мир, возможно, станет более опасным.