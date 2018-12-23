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Минобороны РФ показало видео с учений Ту-160 и Ту-95

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Минобороны РФ показало видео с учений Ту-160 и Ту-95

Москва, 23 декабря. Видеозапись, на которой запечатлены учения самолетов Ту-95 и Ту-160, появилась на канале министерства обороны Российской Федерации в YouTube.

На видео представлены эпизоды перелета Ту-160 в Анадырь, моменты с учений стратегических ядерных сил, а также с совместных маневров экипажей самолетов Ту-160 и венесуэльских военных.

Ролик был опубликован в преддверии Дня дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. 23 декабря отмечается профессиональный праздник в честь первого испытательного полета бомбардировщика «Илья Муромец», который был проведен в 1913 году.

Отметим, что в этом году экипажи судов принимали участие в учениях вооруженных сил государств-членов ШОС и ОДКБ, в антитеррористических учениях «Иссык-Куль-Антитеррор-2018», а также в маневрах «Восток-2018».

Автор: Алексей Громов
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