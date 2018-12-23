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Тело девятого горняка обнаружили в шахте в Соликамске

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Тело девятого горняка обнаружили в шахте в Соликамске

Пермь, 23 декабря. Спасатели обнаружили тело последнего, девятого горняка, который вместе с другими рабочими был заблокирован в шахте в Соликамске во время пожара. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте происшествия.

В штабе отметили, что тело мужчины было обнаружено там же, где ранее нашли еще шестерых погибших горняков.

Ранее в пресс-службе главы Пермского края сообщили, что в аварийной шахте были найдены тела восьми человек. Отмечалось, что два тела были обнаружены на первом уровне, тела еще шестерых человек — на втором и третьем уровнях шахты. 

22 декабря на строящемся стволе шахты ПАО «Уралкалий» произошло возгорание. Восемь рабочих удалось вывести на поверхность, еще девять человек были заблокированы на глубине 364 метров из-за сильного задымления.

Автор: Регина Пак
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