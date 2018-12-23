Тела восьми горняков найдены в шахте в Соликамске | 23 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Тела восьми человек обнаружили в аварийной шахте в Соликамске Тела восьми человек обнаружили в аварийной шахте в Соликамске, о чем сообщили в пресс-службе главы Пермского края. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь не увенчались успехом. Было сделано все возможное, отметил губернатор Пермского края Максим Решетников. Он выразил искренние соболезнования близким запертых в шахте рабочих. Глава Прикамья подчеркнул, что родственникам будет оказана вся возможная помощь. В субботу, 22 декабря, около 10.04 по московскому времени в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске произошло задымление. Причиной называют строительные работы, которые там проводились. По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело.

Мощное цунами накрыло Индонезию: десятки жертв, более 150 раненых В результате мощных подземных толчков в районе Зондского пролива цунами обрушилось на побережье Индонезии. Жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 20 человек, в списке получивших различные травмы — еще 165 индонезийцев. Сведений о пострадавших туристах пока не поступало. О цунами, обрушившемся на индонезийское побережье, сообщил сайт Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии. По данным, которые приводят в ведомстве, два человека числятся пропавшими без вести, поэтому не исключено, что число жертв может возрасти.

Четырнадцатилетняя Щербакова стала новой чемпионкой России по фигурному катанию Четырнадцатилетняя фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию, который завершился в субботу в Саранске. По итогам выступлений она набрала 229,78 балла. Второе место заняла Александра Трусова, а третье — Алена Косторная. Действующей олимпийской чемпионке Алине Загитовой досталось лишь пятое место, а двукратному серебряному призеру Олимпиады-2018 Евгении Медведевой — седьмое.