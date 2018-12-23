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8:27 23 Декабря 2018

Тела восьми горняков найдены в шахте в Соликамске | 23 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Тела восьми человек обнаружили в аварийной шахте в Соликамске

Тела восьми горняков найдены в шахте в Соликамске | 23 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Тела восьми человек обнаружили в аварийной шахте в Соликамске, о чем сообщили в пресс-службе главы Пермского края. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь не увенчались успехом. Было сделано все возможное, отметил губернатор Пермского края Максим Решетников. Он выразил искренние соболезнования близким запертых в шахте рабочих. Глава Прикамья подчеркнул, что родственникам будет оказана вся возможная помощь. В субботу, 22 декабря, около 10.04 по московскому времени в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске произошло задымление. Причиной называют строительные работы, которые там проводились. По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело.

Мощное цунами накрыло Индонезию: десятки жертв, более 150 раненых

Тела восьми горняков найдены в шахте в Соликамске | 23 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В результате мощных подземных толчков в районе Зондского пролива цунами обрушилось на побережье Индонезии. Жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 20 человек, в списке получивших различные травмы — еще 165 индонезийцев. Сведений о пострадавших туристах пока не поступало. О цунами, обрушившемся на индонезийское побережье, сообщил сайт Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии. По данным, которые приводят в ведомстве, два человека числятся пропавшими без вести, поэтому не исключено, что число жертв может возрасти.

Четырнадцатилетняя Щербакова стала новой чемпионкой России по фигурному катанию

Тела восьми горняков найдены в шахте в Соликамске | 23 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Четырнадцатилетняя фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию, который завершился в субботу в Саранске. По итогам выступлений она набрала 229,78 балла. Второе место заняла Александра Трусова, а третье — Алена Косторная. Действующей олимпийской чемпионке Алине Загитовой досталось лишь пятое место, а двукратному серебряному призеру Олимпиады-2018 Евгении Медведевой — седьмое.

Кадыров заявил о намерении уйти с поста главы Чечни

Тела восьми горняков найдены в шахте в Соликамске | 23 декабря | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет закончить карьеру на посту главы региона, а не в органах власти федерального уровня. Он признался, что планирует покинуть свой пост. Кадыров отметил, что у него нет амбиций получить работу в министерстве или других высших органах власти. Глава Чечни назвал себя человеком «не такого уровня». Напомним, Рамзан Кадыров возглавляет Чечню на протяжении более десяти лет. В 2011 году его переизбрал парламент. Пять лет спустя Кадыров вновь был избран прямыми выборами. В пользу Кадыров высказались более 97% избирателей региона.